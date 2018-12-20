Гаттузо назначили "дедлайн" до конца 2018 года

Новости спорта: Руководство Милана дало Гаттузо три матча на исправление ситуации.

«Милан» пока выполняет задачу на сезон и держится в топ-4 чемпионата Италии, что гарантирует место в Лиге чемпионов, однако менеджмент недоволен игрой и последними результатами.

Команда Дженнаро Гаттузо в последних 5-ти турах Серии A добыла только одну победу, поэтому наставник находится под угрозой увольнения.

Сообщается, что тренеру дали время до конца декабря, а «Милану» за это время нужно хорошо сыграть против «Фиорентины», «Фрозиноне» и «Спала».

Ранее претендентом на пост наставника команды называли Арсена Венгера, однако сомнительно, что опытный специалист захочет браться за работу в середине сезона.

Среди других вариантов называется Роберто Донадони.

Ранее сообщалось, УЕФА вынес решение по поводу соответствия "Милана" нормам финансового фэйр-плей.