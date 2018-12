Защитник МЮ: Всегда буду благодарен Моуриньо

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи поблагодарил бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью, который был отправлен в отставку.

"Кто бы что ни говорил, я буду всегда благодарен человеку, который дал мне шанс выйти на поле Олд Траффорд. Спасибо вам за знания, которые вы мне дали. Удачи, тренер", – написал Байи в своем Twitter.

Whatever they may say, I will always be thankful to the person who gave me the chance to make my debut at Old Trafford. Thank you for what you have taught me. Good luck, coach. pic.twitter.com/Xj2IZJuYxu