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Сборная Украины сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Украины сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА
12:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Подопечные Андрея Шевченко сохранили 28 строчку в обновленном рейтинге ФИФА.

ФИФА выпустила обновленный рейтинг национальных сборных по итогам декабря.

Сборная Украины по футболу осталась на 28-й позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который 20 декабря был опубликован на официальном сайте организации.

За отчетный период с момента последнего обновления подопечные Андрея Шевченко официальных матчей не проводили. В активе украинской команды на сегодняшний день 1482 очка.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает сборная Бразилии.

1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589).

...

28. Украина (1482).

Напомним, что в ноябрьском рейтинге Украина потеряла одну позицию из-за поражения от Словакии (1:4) в Лиге наций и ничьей с Турцией (0:0) в товарищеском матче.

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Сборная Украины, ФИФА, Футбол, Новости футбола.
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