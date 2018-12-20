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Вернидуб - о трансферных целях и проблемах Зари

Вернидуб - о трансферных целях и проблемах Зари
13:53 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Тренер «Зари» рассказал о проблемных позициях в клубе, а так же о кадровых изменениях зимой.

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал, какие позиции требуют усиления уже зимой.

Восьмиочковое отставание от идущей на третьей позиции «Александрией» вас не смущает?

«Смущает, конечно же. Но чтобы вести речь об этом отставании и о том, как его постараться ликвидировать, сначала нужно решить задачу попадания в первую шестерку. Не все так просто, но нужно бороться до конца».

Серьезных кадровых изменений этой зимой в «Заре» следует ожидать?

«Недавно я встречался с президентом нашего клуба, и он меня заверил, зимой никого продавать не будем. А там жизнь покажет. Что же касается приобретений, то, как я уже говорил, пока страдают две позиции - нападающего и плеймейкера, от которого во многом зависело бы построение нашей игры…»

Клубы УПЛ без Зари проголосовали за формат соревнования

Ранее сообщалось, что Игорь Харатин может перейти в «Ференцварош».

Также у клуба есть предложение по Силасу.

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Заря, Юрий Вернидуб, УПЛ, Александрия.
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