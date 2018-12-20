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Клубы УПЛ не обсуждали отставку главы Комитета этики и честной игры

Клубы УПЛ не обсуждали отставку главы Комитета этики и честной игры
14:16 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: А еще поддержали повторную апелляцию донецкого Олимпика.

На заседании клубов УПЛ не поднимался вопрос об отставке главы Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранки, сообщает FootballHub‏.

Ранее Олимпик написал письмо клубам УПЛ, в котором содержались претензии в адрес главы Комитета этики и честной игры Франческо Баранки и призывы выразить ему недоверие.

Также клубы Премьер-лиги поддержали донецкий клуб и проголосовали за повторное обращение в апелляционный комитет ФФУ относительно дисквалификации молодежных команды.

Клубы УПЛ без Зари проголосовали за формат соревнования

Напомним, что КДК ФФУ еще весной дисквалифицировал команды Олимпика U-19 и U-21 на сезон-2019/20 за участие в договорных матчах, после чего клуб подал апелляцию, которая была рассмотрена 8 ноября.

По ее итогам было не только оставлено в силе первоначальное решение, но и дополнительно пожизненную дисквалификацию получили шесть футболистов из системы Олимпика, принимавших участие в договорных матчах.

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ФФУ, УПЛ, Олимпик, Франческо Баранка.
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