Клубы УПЛ не обсуждали отставку главы Комитета этики и честной игры

Новости спорта: А еще поддержали повторную апелляцию донецкого Олимпика.

На заседании клубов УПЛ не поднимался вопрос об отставке главы Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранки, сообщает FootballHub‏.

Ранее Олимпик написал письмо клубам УПЛ, в котором содержались претензии в адрес главы Комитета этики и честной игры Франческо Баранки и призывы выразить ему недоверие.

Также клубы Премьер-лиги поддержали донецкий клуб и проголосовали за повторное обращение в апелляционный комитет ФФУ относительно дисквалификации молодежных команды.

Напомним, что КДК ФФУ еще весной дисквалифицировал команды Олимпика U-19 и U-21 на сезон-2019/20 за участие в договорных матчах, после чего клуб подал апелляцию, которая была рассмотрена 8 ноября.

По ее итогам было не только оставлено в силе первоначальное решение, но и дополнительно пожизненную дисквалификацию получили шесть футболистов из системы Олимпика, принимавших участие в договорных матчах.