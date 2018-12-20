Арсенал будет наказан за события в матче с Тоттенхэмом

Новости спорта: Арсенал может быть наказан за инцидент с Алли в домашнем матче кубка против Тоттенхэма.

Футбольная ассоциация может наказать лондонский Арсенал за инцидент с участием хавбека Тоттенхэма Деле Алли которому болельщик попал бутылкой в голову.

Лондонский Арсенал рискует попасть под санкции ФА после того, как один из болельщиков "канониров"бросил бутылку в голову полузащитнику Тоттенхэма Деле Алли во время матча 1/4 финала Кубка английской лиги (0:2), сообщает Sky Sports.

Англичанин, в свою очередь, не получит наказание за жест, который он показал болельщику в ответ. Футболист показал на пальцах счет 2:0.

В полуфинале Кубка лиги Тоттенхэм сыграет против лондонского Челси. В другой паре сошлись Манчестер Сити и Бертон Альбион.