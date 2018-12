Игрок Тоттенхэма об инциденте с бутылкой: Это сделало гол еще слаще

Тоттенхэм обыграл Арсенал (2:0) в 1/4 финала Кубка лиги.

Во втором тайме один из болельщиков Арсенала попал пластиковой бутылкой в голову Деле Алли, который в тот момент подошел к бровке. В ответ хавбек "шпор" показал жестом счет на табло — 2:0.

Arsenal fans throw a bottle at Dele Alli, he responds in the most Dele Alli way possible pic.twitter.com/ysyJjWaPdK

— (@CAFC123123) 19 декабря 2018 г.