Игрок Тоттенхэма об инциденте с бутылкой: Это сделало гол еще слаще

Новости спорта: Игрок сборной Англии и Тоттенхэма Деле Алли получил бутылкой по голове от фаната Арсенала.

Тоттенхэм обыграл Арсенал (2:0) в 1/4 финала Кубка лиги.

Во втором тайме один из болельщиков Арсенала попал пластиковой бутылкой в голову Деле Алли, который в тот момент подошел к бровке. В ответ хавбек "шпор" показал жестом счет на табло — 2:0.

Arsenal fans throw a bottle at Dele Alli, he responds in the most Dele Alli way possible pic.twitter.com/ysyJjWaPdK — (@CAFC123123) 19 декабря 2018 г.

Уже после матча Алли признался, что брошенная бутылка с трибун сделала победу еще слаще.

"Случилось то, что случилось. Это сделало гол еще немного слаще, как и победу", — сказал англичанин в комментарии Goal.

Тоттенхэм в полуфинале Кубка лиги сыграет с Челси.