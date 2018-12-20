Игрок Тоттенхэма об инциденте с бутылкой: Это сделало гол еще слаще

Тоттенхэм обыграл Арсенал (2:0) в 1/4 финала Кубка лиги.
Во втором тайме один из болельщиков Арсенала попал пластиковой бутылкой в голову Деле Алли, который в тот момент подошел к бровке. В ответ хавбек "шпор" показал жестом счет на табло — 2:0.
Arsenal fans throw a bottle at Dele Alli, he responds in the most Dele Alli way possible pic.twitter.com/ysyJjWaPdK
— (@CAFC123123) 19 декабря 2018 г.
Уже после матча Алли признался, что брошенная бутылка с трибун сделала победу еще слаще.
"Случилось то, что случилось. Это сделало гол еще немного слаще, как и победу", — сказал англичанин в комментарии Goal.
Тоттенхэм в полуфинале Кубка лиги сыграет с Челси.