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Эмери не видит будущее Озила в Арсенале

Эмери не видит будущее Озила в Арсенале
10:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Унай Эмери отказывается гарантировать будущее в Арсенале для Месута Озила после фиаско с Тоттенхэмом.

Немецкий хавбек снова был вынужден смотреть с трибун "Эмирейтс" на то, как Арсенал вылетал из Кубка английской лиги от Тоттенхэма, сообщает goal.com.

Тренер "канониров" Унай Эмери отказался публично подтвердить будущее Озила в клубе после того, как тот вновь не попал в состав команды. Без Месута Озила лондонский Арсенал дома проиграл второй матч подряд, что не позволило подопечным Унай Эмери выйти в полуфинал Кубка английской лиги.

Эмери прокомментировал поражение Арсенала от Саутгемптона

Немец за последний месяц сыграл всего 2 раза, при том, что вышел лишь на последние 20 минут в последнем проигранном матче с Саутгемптоном (3:2). Наставник Арсенала неоднократно уклонялся от вопросов о продаже Озила в зимнее трансферное окно, а его отсутствие в составе объяснял "тактическим решением".

Определены пары на полуфинал Кубка английской лиги

"Я сосредоточен на анализе этого и субботнего матчей", - ответил он, когда его спросили, может ли Озил покинуть "Арсенал".

"Это было тактическое решение, потому что я думал, что есть игроки которые бы лучше подошли под этот матч".

"Я думаю о субботнем матче и не думаю о другой ситуации. Каждый игрок важен, и я решил, что Озил не будет играть. Это исключительно тактическое решение", - добавил Эмери.

Месут Озил в первых 9 матчах АПЛ и Лиги Европы забил 4 гола, но с 22 октября он до сих пор не может отличиться, сумев отдать лишь голевую передачу в матче с Карабахом.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм Хотспур, Месут Озил, Арсенал, Кубок английской лиги, Унай Эмери.
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