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По пути Моуринью: экс-тренер Челси готов возглавить Манчестер

По пути Моуринью: экс-тренер Челси готов возглавить Манчестер
16:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Итальянский специалист не против поработать в Манчестере после двух сезонов в лондонском Челси.

Как сообщает английский источник The Telegraph, бывший менеджер Челси Антонио Конте не против снова поработать в Англии.

Итальянский специалист на данный момент находится без работы, поэтому не удивительно, что вариант с МЮ привлек внимание Антонио.

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Однако, возглавить команду Антонио сможет не раньше лета 2019 года, так как недавно было объявлено о том, что до конца сезона в Манчестере будет работать Оле Гунар Солскьяер.

Ранее стало известно, что руководство МЮ выделит новому тренеру 50 миллионов евро на трансферы.

Напомним, Жозе Моуринью возглавлял Челси с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы, после чего в 2016 ушел в Манчестер Юнайтед. Антонио Конте в свою очередь принял Челси в 2016 году, с которым выиграл Чемпионат Англии, но летом 2018 был уволен.  

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Антонио Конте, АПЛ, Челси, Манчестер Юнайтед.
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