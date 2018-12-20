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Президент УПЛ пояснил решение клубов не расширять количество команд

Президент УПЛ пояснил решение клубов не расширять количество команд
17:26 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Президент УПЛ Томас Гримм пояснил данное решение заботой о командах и зрителях.

Президент УПЛ Томас Гримм прокомментировал итоги собрания представителей Лиги, на которым большинством было принято решение оставить в силе действующий регламент соревнований.

"Можно поздравить участников собрания с тем, что они наконец приняли решение о количестве команд в УПЛ. Я согласен с тем, что сейчас не лучшее время расширять лигу. Конечно, мы стремимся прийти к формату с шестнадцатью командами, но не на данный момент.

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Чтобы говорить о 16-и клубов в чемпионате, надо решить финансовые вопросы, а также вопросы инфраструктуры, спортивной конкуренции. Ведь мы должны заботиться об уровне чемпионата, об интересе матчей для зрителей, о командах, которые будут представлять Украину в еврокубках", - подытожил функционер.

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УПЛ, Президент УПЛ, Томас Гримм.
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