Президент УПЛ пояснил решение клубов не расширять количество команд

Новости спорта: Президент УПЛ Томас Гримм пояснил данное решение заботой о командах и зрителях.

Президент УПЛ Томас Гримм прокомментировал итоги собрания представителей Лиги, на которым большинством было принято решение оставить в силе действующий регламент соревнований.

"Можно поздравить участников собрания с тем, что они наконец приняли решение о количестве команд в УПЛ. Я согласен с тем, что сейчас не лучшее время расширять лигу. Конечно, мы стремимся прийти к формату с шестнадцатью командами, но не на данный момент.

Чтобы говорить о 16-и клубов в чемпионате, надо решить финансовые вопросы, а также вопросы инфраструктуры, спортивной конкуренции. Ведь мы должны заботиться об уровне чемпионата, об интересе матчей для зрителей, о командах, которые будут представлять Украину в еврокубках", - подытожил функционер.