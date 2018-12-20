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Трансферное окно в Серии А продлено на 13 дней: новые даты

Трансферное окно в Серии А продлено на 13 дней: новые даты
17:44 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Трансферное окно в Италии продлили до конца января, оно будет открыто на 13 дней дольше.

Во время собрания клубов Серии А было принято решение продлить трансферное окно в Италии на 13 дней.

Зимнее окно откроется 4 января, а закончится лишь в конце месяца, 31 января.

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Ранее закрытие трансферного окна происходило уже 18 января.

Таким образом, было отменено решение о сокращении, которые инициировал в прошлом бывший комиссар Федерации футбола Италии Роберто Фабриччини.

В данный момент лидером Серии А является Ювентус, у которого 46 очков после сыгранных 16 туров. Ближайший преследователь туринцев в виде Наполи отстает на 8 очков.

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Серия А, Чемпионат Италии, Трансферное окно, Клубы Серии А.
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