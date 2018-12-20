Трансферное окно в Серии А продлено на 13 дней: новые даты

Новости спорта: Трансферное окно в Италии продлили до конца января, оно будет открыто на 13 дней дольше.

Во время собрания клубов Серии А было принято решение продлить трансферное окно в Италии на 13 дней.

Зимнее окно откроется 4 января, а закончится лишь в конце месяца, 31 января.

Ранее закрытие трансферного окна происходило уже 18 января.

Таким образом, было отменено решение о сокращении, которые инициировал в прошлом бывший комиссар Федерации футбола Италии Роберто Фабриччини.

В данный момент лидером Серии А является Ювентус, у которого 46 очков после сыгранных 16 туров. Ближайший преследователь туринцев в виде Наполи отстает на 8 очков.