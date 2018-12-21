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Форвард Лестера Варди может сыграть с Челси

Форвард Лестера Варди может сыграть с Челси
04:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Лидер атаки Лестера Джейми Варди может сыграть в ближайшем матче против Челси.

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди, вероятно, сможет помочь команде в выездной встрече 18-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси». Об этом сообщил главный тренер «лис» Клод Пюэль.

Варди вернулся после травмы паха в гостевом матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:1), однако пропустил игру 1/4 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:1, 1:3 по пенальти).

«Я надеюсь, что Джейми будет готов сыграть с «Челси». Он отличный игрок. Команда нуждается в его способностях, мощи и характере, чтобы показать лучшую игру. Конечно, Варди было трудно из-за травм и дисквалификации, но он ценный игрок «Лестера». Нам нужно, чтобы он проявил свои лучшие качества», — приводит слова Пюэля Sky Sports.

Матч «Челси» — «Лестер» состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 22 декабря и начнётся в 19:00 по киевскому времени.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Лестер, Новости футбола, Джейми Варди.
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