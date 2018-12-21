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Фред намерен вернуться в основу после увольнения Моуриньо

Фред намерен вернуться в основу после увольнения Моуриньо
05:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-лидер донецкого Шахтера может получить место в стартовом составе МЮ после увольнения Жозе Моуриньо.

Во вторник, 18 декабря, стало известно, что Жозе Моуриньо уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

Вместо 55-летнего португальца клуб возглавил норвежец Оле-Гуннар Солскьяер, который будет руководить командой до конца сезона.

С приходом нового наставника, Фред намерен вернуть место в стартовом составе МЮ.

"Фред обеспокоен отсутствие игровой практики, но он продолжает усердно работать", — приводит слова агента бразильца Telegraph.

"За полгода произошло много вещей: другая лига, клуб, новый образ жизни и он находится под большим давлением. Несмотря на все, Фред не собирается опускать руки".

"Нет шансов, что он покинет Манчестер Юнайтед", — сказал агент Фреда Жилберто Силва.

В текущем сезоне во всех турнирах Фред провел 12 матчей и забил один гол.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола, Фред.
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