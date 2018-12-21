Футболиста Севильи поймали пьяным за рулем

Новости спорта: Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.

Футболист испанской Севильи Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Sport.es, инцидент произошел в районе порта Пуэрто-Банус (Марбелья). Автомобиль футболиста был остановлен полицейскими, а тест на алкоголь дал положительный результат - 0,25 промилле, что более чем в два раза превышает ограничение.

У голландского игрока был конфискован автомобиль. Судебное разбирательство намечено на следующий понедельник.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых результативными действиями не отличился.