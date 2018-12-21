Милан и Челси готовы совершить грандиозный обмен футболистами

Главный тренер Челси Маурицио Сарри заинтересован в трансфере форварда Милана Гонсало Игуаина, с которым они вместе работали в Наполи.
Челси готов предложить в обмен испанского форварда Альваро Морату, который не убедил Сарри своей игрой, сообщает Gianlucadimarzio.com.
Не стоит забывать, что права на Игуаина принадлежат Ювентусу, и туринский клуб должен одобрить сделку, прежде чем она состоится.
Ранее сообщалось, что Милан не станет выкупать аргентинца.
31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 17 поединков за Милан, отметившись 7 голами.
Мората также забил 7 голов, но сыграл на 4 матча больше, чем аргентинец.