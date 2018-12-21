Милан и Челси готовы совершить грандиозный обмен футболистами

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Главный тренер Челси Маурицио Сарри заинтересован в трансфере форварда Милана Гонсало Игуаина, с которым они вместе работали в Наполи.

Челси готов предложить в обмен испанского форварда Альваро Морату, который не убедил Сарри своей игрой, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Не стоит забывать, что права на Игуаина принадлежат Ювентусу, и туринский клуб должен одобрить сделку, прежде чем она состоится.

Ранее сообщалось, что Милан не станет выкупать аргентинца.

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 17 поединков за Милан, отметившись 7 голами.

Мората также забил 7 голов, но сыграл на 4 матча больше, чем аргентинец.