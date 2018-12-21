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ПСЖ досрочно отправил Неймара в отпуск

ПСЖ досрочно отправил Неймара в отпуск
12:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Бразилец не поможет парижанам в заключительном матче календарного года.

Нападающий ПСЖ Неймар не поможет своей команде в последнем матче 2018 года. Парижский клуб предоставил своему футболисту досрочный отпуск, и в настоящее время игрок находится у себя на родине, в Бразилии. Об этом сообщает L’Equipe.

Решение ПСЖ связано с мышечными проблемами, которые возникли у форварда. Таким образом, Неймар вернется во Францию уже в январе следующего года.

В крайнем матча с участием Неймара, 11 декабря, парижане на выезде уверенно обыграли Црвену Звезду в матче группового этапа Лиги чемпионов (4:1).

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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