ПСЖ досрочно отправил Неймара в отпуск

Новости спорта: Бразилец не поможет парижанам в заключительном матче календарного года.

Нападающий ПСЖ Неймар не поможет своей команде в последнем матче 2018 года. Парижский клуб предоставил своему футболисту досрочный отпуск, и в настоящее время игрок находится у себя на родине, в Бразилии. Об этом сообщает L’Equipe.

Решение ПСЖ связано с мышечными проблемами, которые возникли у форварда. Таким образом, Неймар вернется во Францию уже в январе следующего года.

В крайнем матча с участием Неймара, 11 декабря, парижане на выезде уверенно обыграли Црвену Звезду в матче группового этапа Лиги чемпионов (4:1).