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Матчи чемпионата Греции перенесены из-за забастовки арбитров

Матчи чемпионата Греции перенесены из-за забастовки арбитров
12:38 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Рефери выразили протест после избиения их коллеги на улице.

Все матчи ближайшего тура чемпионата Греции, которые были запланированы на выходные, перенесены на неопределенный срок в связи с забастовкой арбитров, сообщает The Sun.

Судьи отказались обслуживать матчи ближайшего тура из-за нападения на их коллегу Танасиса Дзилос. На рефери напали на улице. Дзилос с травмами головы и ног был доставлен в больницу, откуда его выписали 20 декабря.

В последнем матче чемпионата Греции, на котором работал Дзилос, "Ксанти" на своем поле сыграл вничью с "Олимпиакосом" (1:1). В этой встрече арбитр в сумме показал девять желтых карточек игрокам обеих команд, а также удалил полузащитника "Олимпиакоса" Даниэла Каштелу.

После 14 туров этого сезона чемпионата Греции ПАОК лидирует в турнирной таблице, опережая на восемь очков "Олимпиакос", который располагается на втором месте.

Ранее мы писали, что президенту клуба ПАОК Ивану Саввиди на три года запретили посещать футбольные матчи. Кроме того, российский бизнесмен также должен выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Саввиди наказан за инцидент в концовке матча 25-го тура чемпионата страны в Салониках против АЕКа, который был прерван из-за беспорядков. Президент ПАОК, недовольный решением главного арбитра отменить взятие ворот из-за офсайда, выбежал на поле с пистолетом в кобуре и угрожал судье, требуя засчитать гол. В результате арбитр принял решение засчитать гол, а игроки АЕК отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.

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Футбол, Новости футбола, АЕК, Арбитры в Греции.
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