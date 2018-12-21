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Гвардиола принял решение по Зинченко

Гвардиола принял решение по Зинченко
20:44 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял окончательное решение по Александру Зинченко.

Несмотря на постоянно циркулирующие слухи о возможном скором уходе Александра Зинченко из "Манчестер Сити" отмечается, что украинец до лета не покинет команду.

Английские журналисты утверждают, что это решение принял лично Гвардиола, который впечатлен универсальностью украинского футболиста и рассчитывает на него в дальнейшем.

Зинченко успел поиграть за "Уфу" и ПСВ, а нынешний сезон проводит в составе первой команды "Манчестер Сити". 22-летний игрок является воспитанником "Шахтера". Также на его счету два гола в 23 матчах за национальную команду Украины.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко.
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