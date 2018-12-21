Гвардиола принял решение по Зинченко

Новости спорта: Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял окончательное решение по Александру Зинченко.

Несмотря на постоянно циркулирующие слухи о возможном скором уходе Александра Зинченко из "Манчестер Сити" отмечается, что украинец до лета не покинет команду.

Английские журналисты утверждают, что это решение принял лично Гвардиола, который впечатлен универсальностью украинского футболиста и рассчитывает на него в дальнейшем.

Зинченко успел поиграть за "Уфу" и ПСВ, а нынешний сезон проводит в составе первой команды "Манчестер Сити". 22-летний игрок является воспитанником "Шахтера". Также на его счету два гола в 23 матчах за национальную команду Украины.