Бавария продлила контракт с Румменигге

Новости спорта: Карл-Хайнц Румменигге и Бавария продолжат сотрудничество еще как минимум два года.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подписал новый контракт с клубом. Соглашение действительно до 31-го декабря 2021 года, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

"Мы преуспели, сделав Баварию успешным клубом, как в спортивном аспекте, так и в финансовом. Наша задача — чтобы клуб оставался одним из самых успешных в Европе", — прокомментировал продления контракта функционер.

Бавария после 16-ти туров делит вторую и третью строчки с Боруссией из Менхенгладбаха — у обеих команд по 33 очка. В субботу, 22-го декабря, Бавария сыграет выездной матч с Айнтрахтом. Начало встречи в 19:30.