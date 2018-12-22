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Месси - лучший футболист 2018 года по версии FourFourTwo

Месси - лучший футболист 2018 года по версии FourFourTwo
11:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лионель Месси возглавил Топ-100 лучших футболистов мира по версии авторитетного журнала.

Лео Месси стал лучшим игроком по версии авторитетного британского футбольного издания FourFourTwo. Второе место в этом году занял Роналду, третье Мбаппе, а вот обладатель Золотого мяча Лука Модрич лишь 4-е место.

В 2018 году Месси выиграл 3 турнира, забил 50 голов и отдал 26 голевых (первое место по обоим показателям). Также Месси стал обладателем "Золотой Бутсы" и лидирует в нынешнем евросезоне, как по голам так и по голевым. Первым забив и отдав 10+ результативных действий.

Отметим что в прошлом году, он так же занял первое место по версии FFT.

Топ-10 футболистов 2018 года по версии FourFourTwo:

1 - Лионель Месси (Барселона)

2 - Криштиану Роналду (Реал - Ювентус)

3 - Киллиан Мбаппе (ПСЖ)

4 - Лука Модрич (Реал)

5 - Антуан Гризманн (Атлетико)

6 - Мохамед Салах (Ливерпуль)

7 - Эден Азар (Челси)

8 - Неймар (ПСЖ)

9 - Ян Облак (Атлетико)

10 - Харри Кейн (Тоттенхэм)

Добавим, что украинские футболисты или игроки из чемпионата Украины в рейтинг не попали.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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