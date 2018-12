Месси - лучший футболист 2018 года по версии FourFourTwo

Лео Месси стал лучшим игроком по версии авторитетного британского футбольного издания FourFourTwo. Второе место в этом году занял Роналду, третье Мбаппе, а вот обладатель Золотого мяча Лука Модрич лишь 4-е место.

В 2018 году Месси выиграл 3 турнира, забил 50 голов и отдал 26 голевых (первое место по обоим показателям). Также Месси стал обладателем "Золотой Бутсы" и лидирует в нынешнем евросезоне, как по голам так и по голевым. Первым забив и отдав 10+ результативных действий.

Отметим что в прошлом году, он так же занял первое место по версии FFT.

Топ-10 футболистов 2018 года по версии FourFourTwo:

