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Агент рассказал о подробностях перехода Роналду в Ювентус

Агент рассказал о подробностях перехода Роналду в Ювентус
14:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Агент португальца рассказал о переговорах с туринским клубом.

"Зимой 2018 года Роналду сказал мне, что хочет покинуть Реал и перейти в Ювентус и мы с ним обсуждали эту тему на протяжении нескольких месяцев" — начал Мендеш.

"Инициатива трансфера исходила целиком и полностью от Криштиану, но я думал, что такой переход будет сложно осуществить. Я вел переговоры с Ювентусом не один месяц и сейчас всем понятно, к чему они привели".

"Теперь Роналду доволен клубом и товарищами по команде, он доволен Серией А в целом. Он действительно счастлив в Ювентусе. Многие спрашивали у меня о Ювентусе и Лиге Чемпионов и я отвечал что им не хватает немного удачи, но прибытие Криштиану, безусловно, придаст Ювентусу дополнительной мощи для победы в турнире" — заявил агент португальца.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал семь голевых передач.

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Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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