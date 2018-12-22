ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины

Новости спорта: 12 игроков сборной попали в новый календарь от ФФУ.

Федерация Футбола Украины на своей станице в фейсбук сообщила о том, что к новому году организация выпустила календарь с игроками национальной сборной. На страницы календаря попали голкипер Андрей Пятов, защитники Николай Матвиенко, Александр Караваев, Ярослав Ракицкий, полузащитники Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко и Марлос, а также форвард Роман Яремчук.

По замыслу авторов, каждый игрок сборной стоит на фоне своеобразного портала с фото болельщиков, которые являются его опорой и поддержкой. Ведь именно преданные поклонники дарят силы и вдохновение для новых побед и достижений.

Именно болельщики создают неповторимую атмосферу футбольного праздника на стадионах, сопровождают свою команду на выезде, радуются достижениям, переживают горести неудач и всегда верят в Украину.