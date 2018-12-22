Скачать
Суббота, 22.12.2018
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
Сегодня состоится бой Беринчик - Кристобаль: все поединки вечера бокса
Сегодня состоится бой Беринчик - Кристобаль: все поединки вечера бокса
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Уайт - Чисора: где и когда смотреть бой-реванш супертяжей
Уайт - Чисора: где и когда смотреть бой-реванш супертяжей

ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины

ФФУ выпустила календарь с игроками сборной Украины
13:42 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФФУ

Новости спорта: 12 игроков сборной попали в новый календарь от ФФУ.

Федерация Футбола Украины на своей станице в фейсбук сообщила о том, что к новому году организация выпустила календарь с игроками национальной сборной. На страницы календаря попали голкипер Андрей Пятов, защитники Николай Матвиенко, Александр Караваев, Ярослав Ракицкий, полузащитники Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко и Марлос, а также форвард Роман Яремчук.

По замыслу авторов, каждый игрок сборной стоит на фоне своеобразного портала с фото болельщиков, которые являются его опорой и поддержкой. Ведь именно преданные поклонники дарят силы и вдохновение для новых побед и достижений.

Именно болельщики создают неповторимую атмосферу футбольного праздника на стадионах, сопровождают свою команду на выезде, радуются достижениям, переживают горести неудач и всегда верят в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФФУ, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик - Кристобаль: на вечере бокса в Киеве ожидается аншлаг
02 Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 21.12.2018
03 Хэй: Только Поветкин мог победить Джошуа
04 Усик посетит бой Уайт - Чисора
05 Странный автогол из мира женского футбола (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь