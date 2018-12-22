Арсенал - Бернли 3:1: видео голов и обзор матча (Видео)

Лондонский Арсенал обыграл Бернли в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:1.
«Арсенал», набрав 37 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Бёрнли» (12) — 18-е.
Арсенал - Бернли - 3:1
Голы: Обамеянг, 14 - 1:0, Обамеянг, 48 - 2:0, Барнс, 63 - 2:1, Ивоби, 90 - 3:1.
Арсенал: Лено, Колашинац, Монреаль (Лихтштайнер, 37), Папастатопулос, Озил, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни (Торрейра, 59), Гендузи, Джака, Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 78).
Бернли: Харт, Тэйлор, Ми, Лонг, Тарковски, Вествуд, Хендрик, Корк, Бардсли (Лоутон, 83), Вуд (Воукс, 77), Барнс.