Датский легионер рассказал, когда присоединится к Динамо

Новости спорта: Киевское "Динамо" ждет Миккеля Дуэлунда на втором тренировочном сборе в Испании.

Датский футбольный хавбек киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд, который восстанавливается после тяжелой травмы, рассказал о том, когда планирует вернуться в строй.

Игрок надеется присоединиться к партнерам зимой на втором тренировочном сборе в Испании, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Я абсолютно уверен, что восстановлюсь к чемпионату Европы U21. Вообще, надеюсь на скорое возвращение. Врачи сказали, что мне потребуется два-три месяца. В "Динамо" сказали, что ждут меня на втором тренировочном сборе в Испании в конце января", - сказал датчанин.

Напомним, Дуэлунд травмировал голеностоп во втором тайме заключительного матча группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец".