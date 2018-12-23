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Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС
07:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Шведский футбольный форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом.

При этом игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории североамериканской МЛС (Высшей лиги соккера), сообщает XSport.

В следующем году заработная плата Ибрагимовича вырастет с 1,5 млн до 7,5 млн долларов.

Рекордная зарплата в истории МЛС была у бразильского полузащитника Кака. В сезоне-2017 игрок заработал в "Орландо Сити" 7,17 млн долл. Хавбек "Торонто" итальянец Себастьян Джовинко в сезоне-2018 получил 7,11 млн.

По итогам минувшего сезона Ибрагимович забил 22 мяча, став "Новичком года" в МЛС.

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Златан Ибрагимович, МЛС, Новости спорта.
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