Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

Новости спорта: Шведский футбольный форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом.

При этом игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории североамериканской МЛС (Высшей лиги соккера), сообщает XSport.

В следующем году заработная плата Ибрагимовича вырастет с 1,5 млн до 7,5 млн долларов.

Рекордная зарплата в истории МЛС была у бразильского полузащитника Кака. В сезоне-2017 игрок заработал в "Орландо Сити" 7,17 млн долл. Хавбек "Торонто" итальянец Себастьян Джовинко в сезоне-2018 получил 7,11 млн.

По итогам минувшего сезона Ибрагимович забил 22 мяча, став "Новичком года" в МЛС.