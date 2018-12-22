Реал стал победителем клубного чемпионата мира 2018

Новости спорта: Мадридский Реал в финале Клубного чемпионата мира разгромил Аль-Айном.

В финальном матче клубного чемпионата мира мадридский «Реал» разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ со счётом 4:1 и стал победителем турнира. Встреча состоялась в Абу-Даби на стадионе «Шейх Зайед».

Счёт был открыт на 14-й минуте, отличился Лука Модрич с передачи Карима Бензема. Во второй половине встречи преимущество «Королевского клуба» увеличил Маркос Льоренте. В концовке матча счёт довёл до разгромного Серхио Рамос, откликнувшийся на подачу с углового в исполнении Модрича. Перед самым финальным свистком команды обменялись голами. Сначала гол престижа забил Цукаса Сиотани, а затем Яхия Надер отправил мяч в собственные ворота.

«Реал» выиграл клубный чемпионат мира в третий раз подряд и в четвёртый раз в своей истории, что является новым мировым рекордом. Ранее испанский клуб становился победителем турнира в 2014, 2016 и 2017 годах. По количеству побед на турнире «Реал» обошёл «Барселону» (3 титула).

Напомним, «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» и занял 3-е место на клубном чемпионате мира.