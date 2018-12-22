Штутгарт - Шальке 1:3 Видео голов и обзор матча

Новости спорта: Шальке обыграл Штутгарт, Коноплянка поучаствовал в первом голе.

Евгений Коноплянка впервые с сентября появился в стартовом составе своей команды на матч чемпионата Германии, но не доиграл его до конца.

Штутгарт – Шальке 1:3

Голы: Гонсалес, 76 — Скрибски, 10, Гомес, 70 (автогол), Кутуджу, 78.

Штутгарт: Цилер - Бек (Донис, 79), Баумгартль, Кемпф, Инсуа - Гонсалес, Гентнер, Аскасибар, Томми (Кастро, 68) - Дидави (Аколо, 58), Гомес.

Шальке: Фэрманн — Калиджури, Сане, Настасич, Ощипка — Бенталеб, Стамбули - Шопф, Сердар (Маккенни, 59), Коноплянка (Кутуджу, 73) — Скрибски, .

Предупреждения: Гентнер - Шопф, Калиджури, Маккенни.