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Штутгарт - Шальке 1:3 Видео голов и обзор матча

Штутгарт - Шальке 1:3 Видео голов и обзор матча
22:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Шальке обыграл Штутгарт, Коноплянка поучаствовал в первом голе.

Евгений Коноплянка впервые с сентября появился в стартовом составе своей команды на матч чемпионата Германии, но не доиграл его до конца.

Штутгарт – Шальке 1:3

Голы: Гонсалес, 76 — Скрибски, 10, Гомес, 70 (автогол), Кутуджу, 78.

Штутгарт: Цилер - Бек (Донис, 79), Баумгартль, Кемпф, Инсуа - Гонсалес, Гентнер, Аскасибар, Томми (Кастро, 68) - Дидави (Аколо, 58), Гомес.

Шальке: Фэрманн — Калиджури, Сане, Настасич, Ощипка — Бенталеб, Стамбули - Шопф, Сердар (Маккенни, 59), Коноплянка (Кутуджу, 73) — Скрибски, .

Предупреждения: Гентнер - Шопф, Калиджури, Маккенни.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Новости футбола.
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