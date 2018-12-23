Уайт раскритиковал Джошуа и вызвал его на бой

Новости спорта: Диллиан Уайт хочет выйти на ринг против Энтони Джошуа.

Диллиан Уайт выразил желание встретиться в ринге против Энтоши Джошуа.

"В первом раунде мне удалось потрясти Чисору, и тогда я подумал, что нужно расслабиться и возможность придет. Дерек продолжал делать одни и те же ошибки, и в таких случаях в какой-то момент я всегда попадаю. Я воин и знал, что нокаут придет. Следующий соперник? Хочу получить бой с этим длинным куском дер*ма Джошуа", – приводит слова Уайта RingTV.

Стоит отметить, что Диллиан и Энтони уже встречались в 2015 году. Тогда досрочную победу одержал Джошуа.