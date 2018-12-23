Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за экс-игрока Шахтера

Новости спорта: Английский клуб планирует усилиться вингером туринского "Ювентуса"

«Манчестер Юнайтед» проявляет усиленный интерес у вингеру «Ювентуса» Дугласу Косте.

Итальянское издание Rai Sport сообщает, что британский клуб готов выложить за бразильца 60 млн евро.

В этом сезоне Коста провел 15 матчей за «Ювентус» и забил 2 мяча. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 55 млн евро.

Напомним, с 2010 по 2015 годы Коста защищал цвета донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что новому наставнику МЮ Оле-Гуннару Сульшеру выделят всего 55 млн евро на трансферы.