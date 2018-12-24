Иньеста намерен начать тренерскую карьеру

Новости спорта: Андрес Иньеста раздумывает о начале тренерской карьеры.

Легендарный экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, что в будущем намерен начать карьеру тренера.

«Я не знаю, что ждет нас в будущем. Не знаю, смогу ли я однажды возглавить «Барселону». Однако, одно могу сказать с уверенностью — однажды я вижу себя тренером. Но посмотрим, что ждет меня после завершения карьеры игрока. Я чувствую себя здесь, в Японии, как дома и надеюсь, что смогу еще многое дать этому клубу», –приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Напомним, что в конце апреля 2018-го года Андрес Иньеста объявил о том, что уходит из «Барселоны» после окончания сезона. В мае Иньеста подписал трехлетний контракт с японский «Виссел Кобе».

В этом сезоне 34-летний Иньеста провел за «Виссел Кобе» 14 матчей, в которых отметился трижды, столько же на его счету и результативных передач.