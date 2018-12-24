CМИ: Шахтер может усилить состав футболистом Порту

Новости спорта: Скауты украинского клуба посетили матч чемпионата Португалии.

Скауты донецкого Шахтера посетили поединок 14-го тура португальской Примейры между Порту и Риу Аве, сообщает Record.

Встреча завершилась минимальной победой (2:1) в пользу "драконов".

Известно, что "горнякам" был интересен игрок, выступающий в составе действующего чемпиона Португалии, однако кого именно просматривали представители украинского клуба остается неизвестным.

Ранее сообщалось о том, что "оранжево-черные" уже приобрели полузащитника из чемпионата Португалии.

Напомним, Шахтер проведет подготовку к весенней части сезона в турецком Белеке.