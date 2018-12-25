Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах

Новости спорта: Талант Шахтера Михаил Мудрик в эксклюзивном интервью "Телеграф Спорт" рассказал о своем дебюте за первую команду "горняков" и дальнейших футбольных планах.

Михаил Мудрик стал первым футболистом, родившимся в XXI веке и сыгравшим за "Шахтер". Уже в 17 лет он тренируется с первой командой и дебютировал за клуб в Кубке Украины.

"Телеграф Спорт" взял эксклюзивное интервью у юного таланта донецкого Шахтера, который является лидером молодежной команды и уже во всю стучится в двери первой команды "горняков".

- Расскажи, как ты решил пойти и записаться на футбол, мечтал стать профессиональным футболистом?

- В моей семье никто никогда не занимался футболом. Я попросил родителей отдать меня на футбольную ДЮСШ. В детстве я начал играть в футбол не потому, что хотел кем-то стать, а просто из-за того, что мое сердце застыло с того момента, когда я первый раз увидел мяч, и это я называю "любовью".

- На детско-юношеском уровне ты выступал за "Металлист" и "Днепр".

- Металлист - это что-то нереальное было в моем начинающем пути, это просто нереальный голландский подход. Там была лучшая школа для развития молодых футболистов. Первые тренера, которым я всегда буду благодарен за их работу со мной - это Алексей Алексеевич Чобан, Андрей Анатольевич Дуплий, Олег Иванович Крамаренко. Днепр тоже описать одним словом невозможно, это было замечательное время - испанский подход, это было одно удовольствие там играть.

- Как возник вариант с переходом в Шахтер?

- На тот момент решили, что лучший вариант это Шахтер, в чем и не ошиблись.

- Вспомни день дебюта за первую команду Шахтера. Какие эмоции испытывал после матча против Олимпика?

- Понимаете, это тот день, когда твоя визуализация реализовалась, когда твой ежедневный адский труд окупился, и когда Всевышний решил, что именно сейчас тот момент, когда мне нужно дебютировать. Мечты исполняются, когда ты усердно работаешь.

- В 17 лет дебют за основу Шахтера, не было "звездной болезни" после матча в Кубке Украины?

- Нет! Я это прошёл ещё в 12 лет , в Металлисте, с того дня сделал для себя выводы.

Дебют 17-летнего Михаила Мудрика за основу Шахтера

- Как всем известно, Шахтер делает ставку, в основном, на бразильских исполнителей, своим воспитанникам крайне редко удается закрепиться в основном составе. Готов уйти в аренду ради игровой практики?

- Я не строю планы так далеко, всегда хочу становится лучше и меня интересует только то, где я смогу становится лучше. Я думаю, что всегда лучше играть чем сидеть.

- Паулу Фонсека. Назови три главных "козыря", которыми обладает наставник Шахтера.

- Доверие, уверенность и спокойный настрой на успех.

- Что для тебя значит матч "Шахтер" - "Динамо", общаешься с кем-то из футболистов киевского клуба, возможен ли, в теории, твой переход в стан "бело-синих" в будущем?

- Дерби, да есть, с киевлянами всегда принципиальные игры, но несмотря на это общаюсь со всеми ребятами. Переход? - Так далеко не планирую. Не знаю, что завтра будет, я сейчас счастлив в Шахтере.

- Известно, что твоим футбольным кумиром является Неймар. Кто является лучшим бразильцем в истории Шахтера?

- Это тяжёлый вопрос. Их слишком много, чтобы выделить одного.

- За счет чего планируешь пробиться и закрепиться в основной команде Шахтера?

- Сильные качества буду развивать ещё больше, а слабые подтягивать за счёт упорства и целеустремленности.

5 января футболисту исполняется 18 лет - желаем футболисту ворваться во взрослый футбол, закрепиться в основе Шахтера и заявить себя на Евро-2020 со сборной Украины.