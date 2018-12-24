Шевченко в море и шапке Санта Клауса поздравил с Рождеством

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил болельщиков с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.
«Привет, моим друзья по всему миру. С Рождеством вас и счастливого Нового года. Желаю вам всего наилучшего!», – написал Шевченко в Instagram.
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Hi my friends around the world, #MerryChristmas and a Happy New Year ! I wish you all the best #Antigua & #Barbuda #FamilyTime
Отметим, что Андрей Шевченко отдыхает с семьей на островах в Карибском море.
Шевченко, плавая на своем подводном скутере в море, решил поздравить всех с Рождеством и показал, что зимние праздники совсем не обязательно встречать в холоде и снегу.