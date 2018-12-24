Шевченко в море и шапке Санта Клауса поздравил с Рождеством

Новости спорта: Андрей Шевченко в шапке Санта Клауса поздравил с Рождеством, плавая на скутере в море.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил болельщиков с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.

«Привет, моим друзья по всему миру. С Рождеством вас и счастливого Нового года. Желаю вам всего наилучшего!», – написал Шевченко в Instagram.

Отметим, что Андрей Шевченко отдыхает с семьей на островах в Карибском море.

Шевченко, плавая на своем подводном скутере в море, решил поздравить всех с Рождеством и показал, что зимние праздники совсем не обязательно встречать в холоде и снегу.