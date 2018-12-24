Пятов: Скажу так, могли выступить лучше

Новости спорта: Опытный вратарь считает, что команда могла показать более сильные результаты в еврокубке.

Страж ворот «Шахтера» Андрей Пятов оценил выступления команды в 2018 году, отметив чемпионство и Кубок Украины, а также игру в Лиге чемпионов.

«Скажу так: могли выступить лучше. Конечно, если проанализировать концовку прошлого сезона, то завоеванные чемпионство и Кубок – это, безусловно, большой плюс. В Лиге чемпионов имели шанс пройти дальше, но не получилось. «Шахтер» всегда ставит перед собой максимальные цели, поэтому будем работать и стараться пройти как можно дальше в Лиге Европы».

«Было много интересных и сложных поединков, каждый – отдельная история. Выделю Лигу чемпионов – турнир высочайшего уровня как по организации, так и по качеству соперников. Несмотря на то что от нас ушли лидеры, «Шахтер» продолжает играть в свой футбол, показывать результат, новички постепенно адаптируются».

«Думаю, вскоре мы увидим весь их потенциал. Верю, что новый год принесет всем нам новые громкие победы», - считает Пятов.