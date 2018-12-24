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Рибери в пятый раз станет отцом

Рибери в пятый раз станет отцом
20:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: 35-летний Франк Рибери станет отцом в пятый раз.

Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери в пятый раз станет отцом. Об этом сообщает Abendzeitung.

По данным источника, супруга футболиста Вахиба находится на шестом месяце беременности. Пол ребёнка пока не известен.

Франк и Вахиба женаты с 2004 года. Вахиба является француженкой алжирского происхождения, ради свадьбы с ней игроку пришлось принять ислам, получив при этом новое арабское имя Билял. Сейчас они воспитывают дочерей Хизию (13 лет) и Шахинез (10), а также сыновей Сейф-аль-Ислама (6) и Мохаммеда (3).

35-летний Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. Его контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2019 года, и, скорее всего, соглашение не будет продлено. В нынешнем сезоне хавбек провёл 14 матчей в чемпионате Германии и забил четыре гола.

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Сборная Франции, ФК Бавария, Франк Рибери.
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