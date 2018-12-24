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Назван клуб с лучшей защитой в 2018 году

Назван клуб с лучшей защитой в 2018 году
20:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Ювентус в 2018 году провел больше сухих матчей, чем любой другой клуб ТОП-5 чемпионатов.

Туринский Ювентус в календарном 2018 году в рамках чемпионата Италии целых 22 раза оставлял свои ворота "сухими".

Это лучший показатель в ТОП-5 чемпионатах Европы. К тому же, "старая сеньора" может улучшить свой результат, ведь до конца года осталось еще два матча — против Аталанты на выезде и Сампдории дома.

Второе место по матчам без пропущенных занимает мадридский Атлетико, 21 раз оставлявший свои ворота в неприкосновенности.

Шанс догнать "матрасников" есть у Ливерпуля, который еще дважды сыграет в 2018 году.

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ФК Ювентус, ФК Ливерпуль, Серия А, АПЛ, Новости футбола.
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