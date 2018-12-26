Неймар звонит руководству Барселоны, чтобы вернуться в клуб

Новости спорта: Звездный бразильский нападающий Неймар звонит руководству Барселоны.

Лидер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар хочет вернуться в каталонский гранд. Как сообщает AS, 26-летний бразилец названивает руководству Барселоны, чтобы те занялись его обратным трансфером. Напомним, Неймар перешел из Барсы в ПСЖ в 2016 году за рекордные 222 миллионов евро.

Однако, при всем желании, испанскому клубу не удастся совершить подобный трансфер в ближайшее время. Дело в том, что до 2020 года у Неймара еще не будет функции выкупа. К слову, сумма клаусулы составляет 160 млн евро.

Неймар является ключевым игроком ПСЖ с одной из самых высоких зарплат в европейском футболе. На днях Неймар был включен в символическую сборную 2018 года по версии InStat.