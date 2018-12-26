Тренер "Челси": Мы должны изучить "Уотфорд"

Новости спорта: Наставник Челси Маурицио Сарри убежден, что его команду ожидает тяжелый выезд в Уотфорд.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри на официальном сайте лондонцев сообщил, как команда готовится к матчу с "Уотфордом".

- Вчера Мората начал работать с командой, поэтому, думаю, он будет готов сыграть. На данный момент мы должны думать только о себе, только о нашей команде.

Это сложный матч, мы должны изучить "Уотфорд", но, думаю, важнее всего – наша реакция после матча с "Лестером". В матче с "Лестером" мы не отреагировали должным образом. Теперь мы должны думать о реакции вне матча, чтобы подготовиться к следующей игре, - сказал Сарри.