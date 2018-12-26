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Игрок Динамо поздравил болельщиков с праздниками и пожелал терпения

Игрок Динамо поздравил болельщиков с праздниками и пожелал терпения
09:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Игрок сборной Украины и киевского Динамо Виталий Буяльский пожелал терпения болельщикам в будущем году.

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поздравил болельщиков с праздниками и пожелал им в том числе терпения.

«Болельщикам киевского «Динамо« хочу пожелать в новом году, прежде всего, здоровья и семейного благополучия».

«А также хочу пожелать им терпения. Нам нужна ваша поддержка, мы всегда хотим, чтобы вы за нас болели. А мы со своей стороны будем стараться радовать вас и игрой, и результатами. Будем стремиться в каждой тренировке выкладываться по максимуму, чтобы в матчах показывать как можно лучший результат».

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«Ну а всем нам в новом году хочу пожелать здоровья, мирного неба над головой и всего самого-самого лучшего», - сказал Буяльский.

Во второй половине сезона «Динамо» ждут матчи Лиги Европы с «Олимпиакосом», а также игры чемпионата и Кубка Украины.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо К, УПЛ, Виталий Буяльский, Олимпиакос.
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