Конкурент Лунина в Реале может переехать в Лондон на место Чеха

Новости спорта: Арсенал готовит предложение по второму голкиперу Реала Навасу.

Вратарь "Реала" Кейлор Навас этим летом может покинуть клуб будущим летом.

Тuttomercatoweb сообщает, что "Арсенал" готов выложить за Наваса 12 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, то "канониры" отпустят Петера Чеха, а Бернд Лено останется в Лондоне, но пока неизвестно на немца рассчитывают как на основного голкипера или резервного.

Отметим, что в текущем сезое на счету Наваса всего 6 поединков за "Реал".

Напомним, что в Мадриде готовы предоставить место второго вратаря украинскому таланту Андрею Лунину, но для этого уйти должен Навас. Сейчас Лунин защищает цвета "Леганеса" на правах аренды.