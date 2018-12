Месси еще по одному показателю стал лучшим в Ла Лиге

Нападающий Барселоны Лионель Месси совершил больше всего обводок в чемпионате Испании в 2018 году.

155 - Lionel Messi has completed 155 dribbles in #LaLiga 2018, the most in this competition (64 more than any other player). Magic pic.twitter.com/lHIIEGuUDy

— OptaJose (@OptaJose) 26 декабря 2018 г.