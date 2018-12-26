Бешикташ хочет подписать экс-форварда Днепра Калинича

В январе Бешикташ могут покинуть сразу несколько форвардов, поэтому клуб ищет усиления в этой линии. Одним из вариантов является нападающий Атлетико Никола Калинич.
Турецкий клуб хочет арендовать с правом выкупа хорватского нападающего. Сам Калинич не получает достаточной игровой практики в мадридском клубе и может быть заинтересован в предложении турков.
Контракт хорвата с Атлетико действует до лета 2021 года.
В текущем сезоне Калинич провел всего 232 минуты на футбольном поле во всех турнирах, забил 3 мяча.