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Достижения и провалы женской сборной Украины в 2018 году

Достижения и провалы женской сборной Украины в 2018 году
15:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФФУ

Новости спорта: Женская сборная Украины за 2018 год провела 12 матчей в различных турнирах.

В 2018 году наша национальная женская команда провела 12 матчей, в которых одержала семь побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения (разница забитых и пропущенных мячей - 20-11), об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Напомним, что главная команда страны начала год на турнире Turkish Women's Cup 2018 в Турции, где заняла третье место. Соперниками наших девушек стали сборные Румынии (0: 0), Косово (2: 0), Северной Ирландии (3: 1) и Польше (0: 0).

В этом году национальная команда продолжила борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира 2019 года. В рамках квалификации сборная провела шесть поединков: в начале апреля сине-желтые одержали убедительную победу над хорватками - 3: 0 и потерпели минимальное поражение в Дании - 0: 1.

Следующим испытанием для Украины стали два домашних матча с лидерами группы: в поединке с Данией наши девушки уступили - 1: 5, а уже через пару дней сенсационно обыграли Швецию - 1: 0.

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Решающим должен был стать поединок в Швеции, подопечные Владимира Ревы, к сожалению, проиграли - 0: 3, потеряв все шансы на выход в финальную часть. Завершали квалификацию Украинский домашним матчем с Венгрией, в котором одержали уверенную победу - 2: 0 и заняли третье место в группе.

Последний сбор в календарном году игроки сборной провели в ноябре. Под руководством уже нового наставника, Натальи Зинченко, команда отправилась на сборы в Турцию, которые завершились двумя контрольными поединками с футболистками Косово (4: 1, 4: 0).

За это календарный год в составе национальной команды на поле появлялись 32 футболистки. Стопроцентный показатель продемонстрировали сразу три игрока: Дарья Кравец, Дарья Апанащенко и Ольга Овдийчук, которые провели все 12 матчей в футболке сборной Украины.

В шаге от них расположилась Вероника Андрухив, которая сыграла в 11-ти матчах. А замыкает топ-5 еще один нападающий сборной Яна Калинина с 10 сыгранными поединками.

Также отметим, что в 2018 году за главную команду страны дебютировали сразу семь игроков (на последнем сборе в Турции) Ирина Подольская, Яна Малахова, Анна Петрик, Яна Деркач, Дарья Бондарчук, Татьяна Полюхович и Марина Шайнюк.

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Сборная Украины, ФФУ, Женская сборная Украины.
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