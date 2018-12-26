Милан впервые за 34 года не забил в четырех матчах Серии А подряд

Новости спорта: В матче 18-го тура итальянской Серии А "Фрозиноне" принимал "Милан".

Игра прошла на стадионе "Бенито Стирпе" во Фрозиноне и завершилась со счётом 0:0.

До сегодняшнего дня "Милан" в последних матчах чемпионата Италии дважды сыграл вничью со счётом 0:0 ("Торино" и "Болонья") и потерпел одно поражение ("Фиорентина", 0:1). Для подопечных Дженнаро Гаттузо встреча с "Фрозиноне" стала четвёртой подряд в чемпионате, в которой они не смогли поразить ворота соперника. В последний раз у "Милана" была серия из четырёх матчей без забитых мячей в чемпионате Италии в декабре 1984 года.

Видео обзор матча:

"Милан" после этого матча занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А с 28 очками в активе, однако рискует опуститься на несколько строчек в случае удачных результатов "Лацио", "Сампдории", "Фиорентины" и "Сассуоло". "Фрозиноне" (10) остаётся в зоне вылета.