Реал и Ман Сити поборются за талантливого испанца

Новости спорта: Футболист "Бетиса" Джуниор Фирпо может продолжить карьеру в более именитом клубе.

Реал планирует вступить в борьбу за трансфер 22-летнего левого защитника Бетиса Джуниора Фирпо.

По информации AS, столичный клуб готов активировать клаусулу, прописанную в контракте испанца и составляющую 50 миллионов евро.

В многообещающем Фирпо Сливочные видят замену 31-летнему Марсело.

Еще в сентябре сообщалось, что на Джуниора положил глаз действующий чемпион Англии Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне футболист провел за Бетис 18 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 голевую передачу.