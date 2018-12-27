Скачать
Четверг, 27.12.2018
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Ювентус в меньшинстве добыл ничью в игре с Аталантой
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии

Реал и Ман Сити поборются за талантливого испанца

Реал и Ман Сити поборются за талантливого испанца
10:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Футболист "Бетиса" Джуниор Фирпо может продолжить карьеру в более именитом клубе.

Реал планирует вступить в борьбу за трансфер 22-летнего левого защитника Бетиса Джуниора Фирпо.

По информации AS, столичный клуб готов активировать клаусулу, прописанную в контракте испанца и составляющую 50 миллионов евро.

В многообещающем Фирпо Сливочные видят замену 31-летнему Марсело.

Еще в сентябре сообщалось, что на Джуниора положил глаз действующий чемпион Англии Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне футболист провел за Бетис 18 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 голевую передачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Бетис, Новости футбола, Джуниор Фирпо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
02 Поветкин нацелился на Уайта
03 Ливерпуль впервые в истории АПЛ лидирует после первого круга с таким отрывом
04 Украинская биатлонистка Варвинец вышла замуж
05 Михайлюк отличился 2 трехочковыми подряд в матче против чемпионов НБА (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь