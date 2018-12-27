Буффон останется в ПСЖ еще на один сезон

Новости спорта: Контракт голкипера Джанлуиджи Буффона и ПСЖ будет продолжено.

Напомним, летом текущего года легендарный итальянский вратарь заключил соглашение с парижским грандом сроком на один год с возможностью пролонгации еще на сезон.

Именно этой опцией намерены воспользоваться футболист и клуб, сообщает авторитетное французское издание le Parisien. О продлении контракта будет объявлено в течение недели.

Буффон, который в этом сезоне провел 13 матчей за ПСЖ во всех турнирах, счастлив в клубе и не переживает из-за того, что его конкурент Альфонс Ареола недавно продлил контракт с французским клубом.