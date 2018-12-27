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Клоппу покорилось уникальное достижение в Ливерпуле

Клоппу покорилось уникальное достижение в Ливерпуле
14:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Юрген Клопп продолжает вписывать свое имя в историю клуба.

Вчерашняя победа Ливерпуля над Ньюкасл Юнайтед (4:0), стала для Юргена Клоппа юбилейной 100-й на посту главного тренера "мерсисайдцев".

Об этом заявил официальный аккаунт "красных" в Instagram, выложив соответствующий пост, тем самым поздравил Клоппа и всех поклонников клуба с данным достижением.

Теперь команда и их тренер подходят в ещё лучшем настроении к заключительному матчу в 2018-м против Арсенала на Энфилде, который состоится уже в эту субботу, 29 декабря.

 
 
 
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wins as the Reds’ manager... #JürgenKlopp #LFC #LiverpoolFC

Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Напомним, Ливерпуль остается единственной командой АПЛ, не потерпевшей ни единого поражения в чемпионате, что позволяет "мерсисайдцам" возглавлять турнирную таблицу и опережать ближайшего преследователя на шесть пунктов.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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