Клоппу покорилось уникальное достижение в Ливерпуле

Новости спорта: Юрген Клопп продолжает вписывать свое имя в историю клуба.

Вчерашняя победа Ливерпуля над Ньюкасл Юнайтед (4:0), стала для Юргена Клоппа юбилейной 100-й на посту главного тренера "мерсисайдцев".

Об этом заявил официальный аккаунт "красных" в Instagram, выложив соответствующий пост, тем самым поздравил Клоппа и всех поклонников клуба с данным достижением.

Теперь команда и их тренер подходят в ещё лучшем настроении к заключительному матчу в 2018-м против Арсенала на Энфилде, который состоится уже в эту субботу, 29 декабря.

Напомним, Ливерпуль остается единственной командой АПЛ, не потерпевшей ни единого поражения в чемпионате, что позволяет "мерсисайдцам" возглавлять турнирную таблицу и опережать ближайшего преследователя на шесть пунктов.