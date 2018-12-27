Анчелотти требовал остановить матч с Интером из-за расистских выкриков в сторону Кулибали

Новости спорта: Тренер Наполи Карло Анчелотти обещает в следующий раз увести команду с поля.

После выездного матча 18-го тура против Интера главный тренер Наполи сказал, что несколько раз просил остановить поединок из-за расистских выкриков в адрес Кулибали.

"В следующий раз мы остановим матч и уйдем с поля, даже если это будет означать, что нам засчитают поражение", — сказал Анчелотти Sky Sports Italia.

Выездной поединок закончился минимальным поражением для Наполи (1:0), а сам Кулибали получил удаление, заработав вторую желтую за аплодисменты в сторону арбитра.

Несмотря на победу, Интер отстает от Наполи на пять очков в турнирной таблице.