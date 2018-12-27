Карабах нацелился на Хачериди

Новости спорта: Украинский защитник греческого ПАОК Евгений Хачериди может перебраться в Азербайджан уже этой зимой.

Некоторое время назад в украинских СМИ отмечалось, что с уходом из греческой команды защитнику придется принимать предложения от условных клубов Венгрии, Азербайджана и Румынии. Однако, как сообщает греческое издание Gazzetta.gr, защитник сборной Украины и в самом деле может оказаться в Азербайджане.

Так, Хачериди хочет подписать агдамский "Карабах". Сообщается, что чемпион Азербайджана уже сделал предложение ПАОК по украинцу и является главным претендентом на его подписание.

"Что касается Хачериди, это всего лишь слухи. У Жени контракт с ПАОКом до 2021 года", - сказал ранее агент игрока Иван Пироженко.