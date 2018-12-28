Салах смог избежать наказания после обвинений арбитра

В рамках 19-го тура АПЛ против Ньюкасла (4:0) форвард Ливерпуля Мохамед Салах упал в чужой штрафной после контакта с защитником Сорок Полом Демметом — арбитр назначил пенальти, который реализовал сам египтянин.
Однако после игры судья матча Марк Халси просмотрел эпизод и обвинил Салаха в преднамеренном обмане арбитра.
Футбольная ассоциация Англии (FA) просмотрела эпизод, не найдя в нем оснований для наказания египтянина.
Таким образом, ничего не помешает Салаху провести матчи за Ливерпуль против Арсенала и Манчестер Сити.
Напомним, в прошлом сезоне за преднамеренный обман арбитра дисквалификации на две игры получали Умар Ньяссе и Мануэль Лансини.