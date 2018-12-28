Салах смог избежать наказания после обвинений арбитра

Новости спорта: Арбитр Марк Халси обвинил форварда Ливерпуля Салаха в обмане в случае с пенальти, но FA оправдала игрока.

В рамках 19-го тура АПЛ против Ньюкасла (4:0) форвард Ливерпуля Мохамед Салах упал в чужой штрафной после контакта с защитником Сорок Полом Демметом — арбитр назначил пенальти, который реализовал сам египтянин.

Однако после игры судья матча Марк Халси просмотрел эпизод и обвинил Салаха в преднамеренном обмане арбитра.

Футбольная ассоциация Англии (FA) просмотрела эпизод, не найдя в нем оснований для наказания египтянина.

Таким образом, ничего не помешает Салаху провести матчи за Ливерпуль против Арсенала и Манчестер Сити.

Напомним, в прошлом сезоне за преднамеренный обман арбитра дисквалификации на две игры получали Умар Ньяссе и Мануэль Лансини.